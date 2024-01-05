الاتحاد العراقي يحدد موعد انطلاق بطولة كأس العراق

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، موعد انطلاق بطولة كأس العراق خلال شهر كانون الثاني الجاري.

وأخطر الاتحاد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أندية دوري نُجومِ العراق وأنديةَ الدوري الممتاز للموسم الحالي 2023 – 2024، بأن منافسات بطولة كأس العراق سوف تنطلق في 26 من الشهر الجاري.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قرر إيقاف الدوري اعتباراً من الاثنين الماضي إلى أجل غير مسمى، لارتباط المنتخب ببطولة آسيا المقررة انطلاقها في قطر يوم 12 من الشهر الجاري.

ورهنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، المدة التي ستتوقف خلالها منافسات دوري نجوم العراق، بما سيحقق المنتخب من نتائج في البطولة الآسيوية.