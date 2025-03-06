الاتحاد العراقي يحدد مواعيد مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم والمحترفين للصالات

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، مواعيد مباريات الجولة 19 من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم، ومباريات الجولة 26 من دوري المحترفين لكرة الصالات.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ‏وتقام مباراة واحدة يوم الأحد المقبل التاسع من الشهر الجاري بين فريق الناصرية وضيفه غاز الشمال.

وتتواصل المنافسات في اليوم التالي الاثنين، بإقامة تسع مواجهات، حيث يواجه فريق الصناعة ضيفه الجولان، ويلاقي المصافي ضيفه أمانة بغداد، والغراف يستضيف فريق البيشمركة، بينما يلتقي فريق عفك ضيفه فريق الكاظمية.

ويواجه مصافي الجنوب ضيفه فريق الموصل، بينما يستضيف فريق نادي الحسين ضيفه الصناعات الكهربائية، بينما يلاقي فريق نفط الوسط ضيفه الرمادي، ويلتقي فريق الاتصالات ضيفه الفهد، وأخيراً يواجه البحري ضيفه فريق ميسان.

إلى ذلك، أعلنت لجنة المسابقات عن مباريات الجولة 26 من منافسات دوري المحترفين لكرة الصالات بإقامة ثمان مباريات يوم غدٍ الجمعة، حيث يواجه فريق الشرقية ضيفه فريق المصافي، بينما يلاقي غاز الجنوب ضيفه نفط البصرة، كما يلتقي الحشد الشعبي بضيفه فريق الجيش.

في حين يلاقي الدفاع الجوي فريق آليات الشرطة، بينما يستضيف فريق الموارد المائية بلدية البصرة، ويواجه الشباب البصري ضيفه نفط الوسط، ويلتقي أمانة بغداد ضيفه أوروك، وأخيراً فريق الشرطة يستضيف دجلة الجامعة.