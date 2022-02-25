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الاتحاد العراقي يحدد مواعيد الجولة 24 من الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-25T09:12:18+0000
الاتحاد العراقي يحدد مواعيد الجولة 24 من الدوري الممتاز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، انطلاق مباريات الجولة 24 من الدوري الممتاز في الاول من شهر اذار المقبل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن لجنة المسابقات في الاتحاد حددت مواعيد الجولة 24 من الدوري الممتاز لكرة القدم، إذ ستبدأ يوم الثلاثاء المصادف الاول من اذار المقبل، بانطلاق اربع مباريات، يلتقي خلالها في الساعة الواحدة والنصف ظهراً على ملعب التاجي فريق الكهرباء وضيفه فريق الطلبة، وفي الساعة الثانية والنصف ظهرا يضيف فريق النفط على ملعبه فريق نادي امانة بغداد، وعلى ملعب الزوراء يستقبل اصحاب الارض والجمهور الزوراء فريق نادي سامراء في الساعة الرابعة عصراً، وعلى ملعب ميسان الدولي يضيف فريق نفط ميسان فريق نادي القاسم في السادسة والنصف.

وأضاف المراسل أن المنافسات ستتواصل في اليوم التالي، إذ يضيف ملعب زاخو في الساعة الواحدة والنصف مباراة فريقه امام ضيفه الشرطة، ويضيف فريق نوروز على ملعبه في الثانية والنصف فريق نادي الصناعة، وفي الساعة الثالثة والنصف يضيف فريق نادي الكرخ على ملعبه فريق نادي القوة الجوية، وعلى ملعب فرانسو حريري يواجه اصحاب الارض والجمهور فريق اربيل ضيفه الديوانية في الساعة السادسة مساءً، وعلى ملعب الفيحاء يضيف نفط البصرة في الثامنة والربع فريق نادي النجف، فيما ستقام مباراة واحدة يوم الخميس الموافق 3 من آذار المقبل تجمع فريقا الميناء وضيفه نفط الوسط في الساعة الرابعة عصراً.

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