الاتحاد العراقي يحدد مواجهات دور الـ16 لدوري تحت 14 عاماً

أقامت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، في مقر الاتحاد، قرعة دور الـ16 من نهائيات دوري تحت 14 عاماً، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الأندية، على أن تنطلق المباريات في 16 أيار/مايو 2026.

وقال عضو اللجنة عمر محمد، في تصريح ورد لوكالة سفق نيوزن إن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بدوريات الفئات العمرية، ومنها دوري تحت 14 عاماً، من خلال توفير مستلزمات نجاح المباريات بهدف اكتشاف لاعبين مميزين ورفد المنتخبات الوطنية.

وأضاف أن على الفرق المشاركة الالتزام بتعليمات لجنة المسابقات، ومنها ضرورة جلب البطاقة الوطنية والباج الخاص باللاعب لإشراكه في المباريات، وفي حال عدم توفرهما يُمنع إشراك اللاعب.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:الزوراء يلاعب الكاظمية، نفط ميسان يواجه أمانة بغداد، الحدود يلتقي البيشمركة، الموصل يلاقي نفط البصرة، الحسين يواجه القوة الجوية، الكرمة يضيّف غاز الشمال، الاتصالات يواجه مصافي الجنوب، والكهرباء يلاقي النفط.

وتقام المباريات بنظام الذهاب والإياب وصولاً إلى المباراة النهائية.