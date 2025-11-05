الاتحاد العراقي يجري قرعة دوري الدرجة الثانية

شفق نيوز- بغداد

أقامت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قرعة دوري الدرجة الثانية لموسم 2025/2026 في مقر الاتحاد، بحضور ممثلي الأندية المشاركة، حيث تقرر انطلاق المنافسات في التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وقال عضو لجنة المسابقات فهمي العامري، في كلمة خلال حفل القرعة، إن "الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بجميع المسابقات، ومنها دوري الدرجة الثانية، من خلال توفير الظروف المناسبة لإنجاح المباريات وإظهارها بأفضل صورة".

وبحسب نظام البطولة، قُسمت الفرق العشرون المشاركة على مجموعتين تلعبان لمرحلتين بنظام الذهاب والإياب، حيث يصعد المتصدر من كل مجموعة مباشرة إلى دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل، فيما يخوض صاحبا المركز الثاني في المجموعتين مواجهة ذهاباً وإياباً، ويتأهل الفائز منها إلى الدرجة الأولى.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية: في المجموعة الأولى: الموارد المائية × الرد، السليمانية × نفط الشمال، الصناعات الحربية × الطوز، التجارة × السكك، الخالص × النصر الأنباري. وفي المجموعة الثانية: النصر × الخضر، الجوهرة × أكد، الكفل × سفوان، الزبير × تشرين، النعمانية × الكوت.