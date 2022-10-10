الاتحاد العراقي يجري قرعة الدوري الممتاز لكرة الصالات

شفق نيوز/ أجرى الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، قرعة أندية الدوري الممتاز لكرة الصالاتِ الذي ستنطلق منافساته في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، بمشاركة 15 فريقاً.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان القرعة أجريت بحضور رئيس لجنة كرة الصالات والشاطئيّة علي عبد الحسين، ونائبه زياد شامل فضلاً عن الأعضاء.

ودعا رئيس اللجنة الأنديةِ المشاركة إلى ضرورةِ التكاتف والتعاون مع لجنته لإنجاح البطولة وإظهارها بالمظهر الذي يليق وحجم التطور والتقدم الذي تشهده هذه اللعبة.

وستقام البطولة بنظام الدوري العام، وأسفرت القرعة بالنسبة للجولة الأولى عن لقاء فريقا الجنوب والشرقية، ونفط البصرة مع الحشد الشعبي، وآليات الشرطة والشرطة، والمرور ونفط البصرة، ومصافي الوسط مع الظفر، وبلدية البصرة مع الشباب البصري، وغاز الجنوب مع الجيش، وفريق نادية أمانة بغداد في حال انتظاهر.

وعلى هامشِ قرعة الدوري تم توزيع الشهادات التدريبية الآسيوية على مدربي حراس المرمى المشاركين في الدورةِ التي أقيمت مؤخراً في لبنان، وهم حسين شلال، وعدنان خليل، وعلي أحمد توفيق.