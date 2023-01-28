الاتحاد العراقي يجتمع بكاساس لمناقشة برنامجه المقبل قبيل مغادرته إلى إسبانيا

شفق نيوز / يعقد الاتحاد العراقي لكرة القدم، غداً الأحد، اجتماعاً مع الكادر التدريبي الإسباني بقيادة خيسوس كاسا، لوضع الخطوط العريضة لمشوار المنتخب العراقي خلال المواعيد القادمة.

وقال عضو اتحاد الكرة، رحيم لفتة، لوكالة شفق نيوز، إن "خيسوس كاساس وكادره المساعد لم يغادر إلى إسبانيا لقضاء إجازته، بعد انتهاء خليجي 25 لغاية عودة عدنان درجال من الأردن، بغية عقد اجتماع مهم مرتقب مع الاتحاد لمناقشة إعداد المنتخب للمرحلة القادمة".

وأضاف لفتة، أن "الاتحاد العراقي طوى صفحة تتويج المنتخب بلقب خليجي 25، وسيبدأ العمل وفق برنامج جديد سيتم الاتفاق عليه مع الكادر التدريبي للمنتخب لتهيئته للاستحقاقات المقبلة".

وأشار إلى أن "المدرب كاساس وكادره المساعد حريصون كل الحرص على بناء منتخب مستقبلي عالي المستوى، من خلال برنامج سيضعه لأجل ذلك"، مبيناً أن "الاتحاد سيهيء لكاساس كل الظروف بغية انجاح مهمته المقبلة".

وأوضح لفتة، أن "الكادر الاسباني يتابع عن قرب كل مباريات الدوري العراقي الممتاز، من خلال الحضور إلى الملعب وعبر التلفاز، لتشخيص اللاعبين والاطلاع على مستوياتهم خلال المنافسات لاختيار الأفضل لدعوتهم لتمثيل المنتخب الوطني".

وكان كاساس وكادره المساعد، قد باشروا عملهم فور انتهاء بطولة خليجي 25، التي جرت في البصرة، لتشخيص الخلل والثغرات التي رافقت المنتخب خلال البطولة لمعالجتها ووضع الحلول المناسبة لتلافيها مستقبلاً.