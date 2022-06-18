الاتحاد العراقي يتهيأ لتتويج الشرطة بدرع الدوري: نريدها مباراة بانعكاسات دولية

شفق نيوز/ اقام الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، مؤتمرين "فني وأمني" خاصين بإقامة مباراة تتويج الشرطة أمام خصمه الزوراء ضمن منافسات الدوري الممتاز، مؤكدا ضرورة عكس الحالة التنظيمية للمباريات الدولية والمحلية عبر هذه المباراة.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "أقيم، اليوم، في مقر الاتحاد، المؤتمرين الفني والأمني بشأن مباراة فريقي الشرطة والزوراء والتي تقام مساء اليوم السبت في الساعة الثامنة والنصف في ملعب الشعب الدولي، والتي ستشهد تتويج فريق الشرطة بلقب الدوري للموسم ٢٠٢٢/٢٠٢١"، مبينا ان "المؤتمرين حضرهما النائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار والأمين العام محمد فرحان وممثلو الفريقين والأجهزة الأمنية والمنسق الأمني ومشرف المباراة وممثل الحكام".

وبحسب البيان فقد تم ا"لاتفاق خلال المؤتمر الفني أن يرتدي فريق الشرطة اللون الأخضر الكامل وحارس مرماه الأحمر، بينما يرتدي فريق الزوراء اللون الأبيض الكامل وحارس مرماه الوردي الكامل".

ونقل البيان عن النائب الأول لرئيس الاتحاد، علي جبار قوله، "نبارك فوز الشرطة في لقب الدوري للموسم الحالي والذي جاء بعد مجهوداتٍ سخيةٍ بذلت لتحقيق اللقب"، مؤكدا "نسعى في مباراة اليوم لأن تكون ناجحةً من جميع الجوانب الإدارية والتنظيمية واللوجستية".

وأضاف جبار أن "نجاح المباراة مسؤولية الجميع، ويتطلب ذلك وضع مصلحة رياضتنا في المقام الأول مع ضرورة تجاوز الأخطاء وإيجاد المعالجات المناسبة وتوزيع الواجبات بصورةٍ منظمةٍ.

وتابع النائب الأول لرئيس الاتحاد "نريد عكس الحالة التنظيمية الجيدة للمباريات التي نحتضنها سواءً المباريات الدولية أو منافسات الدوري، ونطمح إلى أن تظهر مباراة اليوم بأفضل صورةٍ لأنها تتويجٌ لجهودٍ كبيرةٍ قدمت من الاتحاد وإدارات الأندية والمدربين واللاعبين وجمهورنا الكريم".