الاتحاد العراقي يتمسك بعقد لأربع سنوات مع أرنولد ويمهله يومين لحسم الملف

شفق نيوز- بغداد

أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، توصله إلى اتفاق مبدئي مع المدرب الأسترالي غراهام أرنولد لقيادة المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، في إطار مشروع طويل الأمد يمتد حتى عام 2030.

وقال عضو الاتحاد خلف جلال، لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد اشترط على أرنولد توقيع عقد لمدة أربع سنوات، ضمن رؤية تهدف إلى بناء منتخب جديد قادر على المنافسة، مع الاعتماد على مجموعة مستقرة من اللاعبين لتمثيل المنتخب الوطني.

وأضاف أن أرنولد أبدى تحفظه في البداية على مدة العقد، مفضلاً أن يكون لعام واحد فقط، نظراً لالتزاماته العائلية، إلا أن الاتحاد تمسك بشرطه المتمثل بعقد يمتد لأربع سنوات.

وأوضح جلال أن الاتحاد يسعى إلى إطلاق مشروع طويل الأمد لبناء المنتخب وفق استراتيجية تمتد حتى عام 2030، بهدف إعداد فريق قادر على المنافسة في نهائيات كأس العالم المقبلة.

وأشار إلى أن الاتحاد يركز على اختيار عناصر تمتلك المقومات الفنية والبدنية اللازمة، بما يضمن تكوين منتخب قادر على الظهور بصورة مميزة في الاستحقاقات الدولية.

وأكد أن طموح الكرة العراقية يتجاوز المنافسة على البطولات العربية والخليجية والآسيوية، ويتمثل الهدف الرئيس في التأهل إلى كأس العالم وتحقيق حضور مشرف على الساحة الدولية.

ولفت جلال إلى أن الاتحاد منح أرنولد مهلة لمدة يومين لحسم موقفه، مبيناً أن الرد النهائي بالموافقة أو الرفض من المتوقع أن يصل يوم غد أو بعد غد.