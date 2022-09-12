الاتحاد العراقي يتلقى دعوة من نظيره الآسيوي لزيارة مقره

شفق نيوز / تلقى وزيرُ الشَباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم، عدنان درجال، وأعضاء المَكتب التنفيذي وأمينه العامّ، يوم الاثنين، دعوة لزيارة مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأوضح الوفدُ، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الغرض من الدعوة "مُناقشةِ سُبلِ التَعاون بين الاتحادين، والاتفاق على الطُرقِ الكفيلةِ في تطويرِ الملاكات العاملةِ في الاتحادِ بما يخدمُ مَسيرته مُستقبلاً".

وجاء ذلك، خلال استقبالَ درجال، في مقرِّ الاتحاد بالعاصمة بغداد، وفدَ الاتحاد الآسيويّ المُؤلف من نائبِ الأمين العامّ للاتحاد وحيد كرداني، ومُدير قسم اتحادات غرب آسيا كريم حيدر.

وبحسب البيان، جرى خلال اللقاءِ، الذي حضره عُضو الاتحاد محمد ناصر والأمين العام للاتحادِ محمد فرحان، التّباحُثُ في القَضايا التي تخصُّ عملَ الاتحاد.

ورحبَ درجال بالوفدِ، مُتمنياً لهم طِيبَ الإقامة في بغداد، وأن تكون الزيارةُ مثمرةً وتسهمُ في زيادةِ التَقارُب بين اتحادِ الكُرةِ والآسيوي، والسعي إلى تَطويرِ جميع الملاكاتِ العاملةِ في الاتحاد.

وأشارَ الوفدُ، إلى أن "الهدفَ من الزيارةِ إلى مقرّ الاتحاد، يتعلقُ بالاطلاعِ على آليّةِ العمل المُتبعةِ وكيفيّة تَمشيةِ الأعمال اليوميّة، وعلى إثرها تمت زيارةُ جميع أقسام الاتحاد والتّعرُف عن كثبٍ على الآليةِ المُتبعةِ في انجازِ الأعمال المُوكّلة إلى الأقسام".

وأبدَى الوفدُ الزائر، ارتياحه الكبير لـ"التطورِ الحاصلِ في عملِ الاتحاد من النواحي الإداريّة والتنظيميّة والفنيّة والماليّة، وبصورةٍ تدلُ على رغبةِ الاتحاد في الوصولِ الى أعلى دَرجاتِ التقدُّم في انجاز الأعمالِ بعيداً عن الطرقِ الروتينيّة".