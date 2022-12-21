الاتحاد العراقي يتفق مع شركة محلية لتسويق خليجي 25

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، اختيار شركة "المنارة" للتَسويقِ الرياضي لبيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام الكويت والمقرر إقامتها في ملعبِ الميناء الأولمبيّ بتاريخ (2022/12/30).

وجاء ذلك، بعد فتح عطاءاتِ الشّركاتِ الراغبة بالتسويق للبطلولة، من قبل عُضو الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم غانم عريبي، واللجنةِ المُشكلةِ لتسلُّمِ العطاءاتِ المؤلفة من فلاح خشان وفاضل نافع.

من جانب آخر، أعلن وكيل وزارة النقل وعضو اللجنة العليا طالب عبدالله بايش، تهيئة (8) زوارق لغرض عمل جولات ترفيهية في شط العرب، بالتنسيق مع رئيس اللجنة العليا المشرفة على تنظيم البطولة.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أبرم الأحد الماضي، عقدا مع شركة "لوريال" الفرنسية لإدارة وتنظيم خليجي 25 في البصرة، وإظهار البطولة بصورةٍ مميزةٍ تعكس براعة العراقيين في تضييف هذا الحدث الكبير، والقدرة الفائقة على استقبال المنتخبات الشقيقة بطريقةٍ رائعةٍ وترحابٍ كبيرٍ.