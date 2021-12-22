الاتحاد العراقي يتعاقد مع مدرب ايراني لقيادة منتخب التايكواندو

شفق نيوز/ وقع الاتحاد العراقي للتايكواندو، يوم الأربعاء، عقدا مع المدرب الايراني محمد رضا في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية في العاصمة بغداد لقيادة منتخب اللعبة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتايكواندو ابراهيم البهادلي لوكالة شفق نيوز ان "لعبة للتايكواندو بدأت بالتعافي في السنوات الأخيرة، ونعمل كاتحاد لتطوير اللعبة في العراق من خلال تسمية مدربين لهم باع طويل في مجال اللعبة".

واعرب البهادلي عن سعادته "بتوقيع العقد وتولي الإيراني محمد رضا مسؤولية تدريب المنتخب الوطني الايراني، سيما وان هنالك مشاركات خارجية على مستوى عال تنتظر منتخبنا".