الاتحاد العراقي يتحرك لإزالة تداعيات "ختم إسرائيلي" على جواز أحد لاعبيه

شفق نيوز/ خاطب الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، السفارة العراقية في لبنان من اجل التدخل لحل موضوع اللاعب ايمن حسين والذي ترفض السلطات اللبنانية منحه تأشيرة الدخول لوجود "ختم اسرائيلي" سابق على جوازه.

وجاء في كتاب رسمي خاطب فيه الاتحاد العراقي السفارة العراقية في لبنان، "بالإشارة الى رسالة الاتحاد اللبناني لكرة القدم في 2022/1/19 والمرفق نسخة منها طياً والتي تم من خلالها إعلامنا بعدم إمكانية إصدار تأشيرة دخول للاعب منتخبنا الوطني (ايمن حسين غضبان) إلى الأراضي اللبنانية بسبب وجود ختم (إسرائيلي) لدخول الأراضي الفلسطينية في جوازه.. وبعد الاستفسار من اللاعب المذكور تبين انه دخل الأراضي الفلسطينية في العام قبل الماضي برفقة فريق نادي القوة الجوية العراقي، علما أن جوازه الذي دخل به منتهي الصلاحية الآن وهو ليس الجواز نفسه الذي تم فيه طلب التأشيرة.. والمشكلة الحالية تتلخص في أن اسم اللاعب مثبت الآن لدى جهاز الأمن العام اللبناني، علما ان ختم الدخول الى الأراضي الفلسطينية كان على شكل لاصق مثبت على الغلاف الخارجي للجواز.

واضاف، "بدوره قام اتحادنا بمخاطبة الاتحادين الدولي والآسيوي من أجل إيجاد حل للمشكلة، وبناء على ذلك يرجى تفضلكم بالموافقة على اجراء مخاطباتكم الدبلوماسية مع الجانب اللبناني الامن العام اللبناني) لحل القضية واستحصال تأشيرة الدخول اللازمة للاعب المذكور، لكونه يعد من الركائز الأساسية لمنتخبنا الوطني ويعول عليه الكادر التدريبي في مباراتنا مع المنتخب اللبناني ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتي ستقام في مدينة صيدا اللبنانية بتاريخ 2022/2/1".

وفي سياق متصل، باشر المنتخب العراقي، اليوم الاثنين، إجراءَ أول تدريباته استعداداً لمواجهةِ المنتخب الإيراني في السابع والعشرين من الشهر الحالي.

واقتصرت التدريباتُ على تمارين القوة في صالةِ الحديد الخاصة بفندق الإقامةِ في العاصمة طهران، وبإشراف مدربِ اللياقة البدنية فلادمير كورنيش.

وتواجد في التدريبات جميعُ اللاعبين باستثناء مناف يونس وياسر قاسم اللذين تم فرضُ إجراءات الحجر الصحي عليهما لغايةِ انتظار موعد الفحصِ الجديد الذي طالبت به إدارةُ وفد المنتخب الوطنيّ، بعد أن أظهرت الفحوصاتُ التي أجريت لهما أمس إصابتهما بفيروس كوفيد ١٩ .

ومن المؤمل أن يخوضَ المنتخب العراقي وحدةً تدريبيّةً في الساعةِ الخامسة عصر اليوم الاثنين في ملعب كارگران في طهران.