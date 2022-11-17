الاتحادُ العراقيّ يبدي موقفا من إلغاء المباراة بين المنتخب الوطني ونظيره الكوستاريكيّ

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، أن إلغاء مباراة المنتخب الوطني وكوستاريكا، نتيجة إصرار الأخير على عدم خوضها، مؤكدة أنها ستعمل على إعادة مبالغ بطاقات دخول المباراة إلى الجمهور الرياضي.

وأعرب الاتحادُ العراقيّ، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن أسفه "إزاء ما آلت إليه الأحداثُ الخاصّة بمباراةِ المنتخب الوطنيّ ونظيره الكوستاريكيّ التي كان مقرراً لها أن تقام على ملعبِ البصرة الدوليّ (جِذع النخلة) عصر اليوم الخميس".

وأوضح أنه "التزمَ بجميع بُنودِ العقد المُبرم مع الجانبِ الكوستاريكيّ بما في ذلك تقديم التسهيلاتِ اللازمة لتأمينِ إقامةِ المباراةِ وتوفير كل متطلباتِ إقامتها، وتمت تهيئةُ جميع الجوانب التنظيميّة للمباراةِ، إلا إن إصرارَ الجانب الكوستاريكيّ بشكلٍ غريبٍ ومفاجئ بعدم الموافقةِ على الدخولِ إلى أرضِ البصرة بالطرقِ القانونيّة المتبعةِ ومحاولة استباحة الحدود والدخول دون تسليمِ أي بياناتٍ إلى الجانبِ العراقيّ".

وأضاف اتحاد الكرة العراقي، أن "وفد المنتخب الكوستاريكي، رفض بعد ذلك بشكلٍ قاطعٍ خوض المباراةِ مع استمرارِ المحاولاتِ، والتدخل المُباشر من رئيس الوزراء، ومتابعة رئيس الاتحادِ ومحافظ البصرة والسفير العراقيّ في الكويت، وتذليل العقبات لإقامةِ المباراة وتقديم التسهيلاتِ الإضافيّة بنقلِ الوفد الكوستاريكيّ جواً إلى البصرة، إلا إن جميع المحاولات تمّ رفضها".

وأشار الاتحاد العراق، في بيانه، إلى "إلغاءُ المباراة نتيجة إصرارِ المنتخبِ الكوستاريكيّ على عدم خوضها، وسيتخذُ الاتحادُ العراقيّ جميعَ الإجراءات القانونيّة التي تضمنُ حقه في إطارِ بنود العقد والتي تفرضُ الشرط الجزائيّ على الطرفِ الذي يخل بالاتفاق".

ولفت الاتحاد، إلى أن "تعليماتٌ مُحددة سيتم اتباعها لإعادةِ مبالغ تذاكرِ دخول مباراةِ المنتخب الوطنيّ وكوستاريكا إلى الجُمهورِ الرياضيّ من الذين اقتنوا بطاقةَ الدخول إلى ملعبِ جذع النخلة في مدينةِ البصرة الرياضيّة، بوقت لاحق، مع التنويهِ على ضرورةِ الاحتفاظِ بتذكرةِ الدخول".