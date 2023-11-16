الاتحاد العراقي: ملعب البصرة تحت ادارة الاسيوي ومنع اعلام فلسطين وارد في مباراة اليوم

شفق نيوز/ اكد عضو اتحاد الكرة العراقي فراس بحر العلوم اليوم الخميس، ان مسالة منع الاعلام الفلسطينية في مباراة العراق واندونيسيا واردة بسبب إشراف الاتحاد الآسيوي عليها، فيما لفت الى منع نائبين حاولا دخول الملعب يوم أمس والتصوير داخله.

وقال بحر العلوم في حديث لوكالة شفق نيوز انه "تم تحديد المشرف الهندي للإشراف على المباراة واصدار قرارات ادارة الملعب خلال لقاء اليوم" ، مبينا ان "الاتحاد الاسيوي هو من وضع سياقات الخاصة بالمباراة التي تقام في العراق".

وأضاف ان "الأخبار المتداولة بشأن منع دخول الاعلام والبوسترات الفلسطينية أثناء مباراة العراق الى الملعب في البصرة واردة حسب التعليمات الاسيوية ولا شان للاتحاد العراقي بالموضوع كونه الاشراف على كل حيثيات اللقاء اصبح اسيوياً".

وكشف عن حضور نائبين جاءا لالتقاط الصور بملعب البصرة الدولي وتم منعهما حسب التعليمات الآسيوية ولم يسمح لهما المشرف الاسيوي المكلف من قبل الاتحاد الاسيوي.