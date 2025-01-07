الاتحاد العراقي للهجن يوقع مذكرة تعاون مشترك مع الاتحاد العربي للعبة

شفق نيوز/ وقع الاتحاد العراقي للهجن، يوم الثلاثاء، مذكرة تعاون مشترك مع الاتحاد العربي للعبة، تهدف إلى تطوير هذه الرياضة والارتقاء بها.

وذكر بيان للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن مذكرة التعاون وقعها عن الجانب العراقي رئيس اتحاد اللعبة محمد نجم الدين سعدالله، فيما وقعها عن الاتحاد العربي لرياضة سباقات الهجن رئيس الاتحاد عبد الله الكواري.

ورحب رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، عقيل مفتن، خلال ترحيبه بالضيوف العرب من دولة قطر وجمهورية لبنان، مبيناً أن توقيع مذكرة التعاون المشترك ستسهم في تطوير رياضة الهجن في العراق، والارتقاء بها الى مكانة أفضل في المستقبل القريب بفضل فتح أفاق العمل المشترك بين الاتحادين العراقي والعربي للعبة.

وقال إن "رياضة الهجن تمثل مفصلاً تراثياً عراقياً يرتبط بالتاريخ العراقي في بوادي جزيرة غرب الفرات والسهل الجنوبي اللذين تنتشر فيهما تربية الجمال العربية الأصيلة، فضلاً عن التاريخ الإسلامي والعربي".

وأضاف أن رياضة سباقات الهجن لها أهمية "تضاهي الفروسية كونهما من اهتمامات الآباء والأجداد، لذلك كان لدينا إصرار كبير في المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية على الموافقة بالتصويت على تأسيس اتحاد الهجن، وإنجاز كل الأوراق الرسمية باعتباره اتحاداً مركزياً، وقررنا دعمه ودعم مجلس إدارته الذي يضم نخبة من الشخصيات المتميزة التي تجتهد بشكل دائم لتحقيق أفضل النتائج لهذا الاتحاد الفتي".

من جهته، أعرب رئيس الاتحاد العربي لرياضة سباقات الهجن عبد الله الكواري، عن سعادته البالغة بزيارة العاصمة بغداد برفقة عددٍ من أعضاء الاتحاد العربي للعبة، وتوقيع مذكرة تعاون مشترك مع الاتحاد العراقي للعبة، فضلاً عن إقامة العديد من النشاطات المشتركة مع اتحاد الهجن العراقي.

وأكد "السعي الجاد للاتحاد العربي للمساهمة بشكل كبير في دعم اتحاد اللعبة في العراق، من خلال إنشاء مضمار لممارسة رياضة الهجن في محافظة الديوانية، على أن يتكفل الاتحاد العربي بإنشاء هذا المضمار على وفق مواصفات عالمية حديثة".