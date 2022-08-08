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الاتحاد العراقي للملاكمة يفند رواية الإعلام عن مشاركة يوسف الماجدي في البطولة العربية

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-08T07:41:29+0000
الاتحاد العراقي للملاكمة يفند رواية الإعلام عن مشاركة يوسف الماجدي في البطولة العربية

شفق نيوز/ فند الاتحاد العراقي للملاكمة، يوم الاثنين، مزاعم بعض وسائل الإعلام التي ادعت أن الملاكم العراقي المغترب يوسف الماجدي شارك في البطولة العربية على نفقته الخاص، مؤكداً أنه استدعى الماجدي وتكلف بجميع مصاريف المشاركة في البطولة.

وقال نائب رئيس الاتحاد، علي عبد الزهرة، لوكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد العراقي للملاكمة ومدرب المنتخب العراقي اتفق مع الملاكم يوسف الماجدي ووالده على الحضور للعراق قبل ثلاثة اشهر من البطولة العربية ليكون تحت اشراف الاتحاد، وقد حضر بعد بطولة اندية العراق التي جرت في السليمانية مؤخراً وحسب ما مخطط له".

واضاف "لم نقوم بزج اللاعب يوسف الماجدي في بطولة العرب مباشرة، اذ كان هدفنا من دعوته للعراق قبل البطولة العربية لمواجهة منافسه بوزن 71 الفائز بالمركز الاول في بطولة اندية العراق وهو الملاكم علي رائد لفتة".

وتابع "بعد تنظيم الاتحاد نزالاً خاصاً بين بطل العراق علي لفتة وملاكم منتخبنا المغترب في امريكا العراقي يوسف الماجدي، الأخير من التفوق وضمان بطاقة تمثيل العراق في المحفل العربي الذي توج فيه بطلاً للعرب بوزن 71 كغم".

واشار عبد الزهرة "نستغرب من اثارة موضوع عدم تسديدنا لنفقات البطل يوسف الماجدي وانه جاء من امريكا وشارك في البطولة العربية على نفقته الخاصة"، مؤكداً ان "الاتحاد سبق وان اتفق معه ان يأتي ويستلم مبلغ ايفاده وكل النفقات الاخرى الخاصة به بالكامل".

واوضح ان "الملاكم يوسف الماجدي سيصل مع والده اليوم الاثنين في الساعة الرابعة عصراً لمطار بغداد وسط استقبال رسمي وسيتم تسليمه مبلغ الايفاد وكل المصاريف الاخرى امام وسائل الاعلام فور وصوله".

وكانت وسائل اعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد انتقدت اتحاد الملاكمة العراقي، متهمة اياه بأنه لم يحتضن الملاكم يوسف الماجدي وانه شارك بالبطولة العربية الاخيرة بمصر على نفقته الخاصة قادماً من امريكا وباجتهاد ودعم شخصي من والده.

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