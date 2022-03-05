الاتحاد العراقي للمصارعة يتلقى اعترافاً رسمياً من الاتحاد الدولي

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للمصارعة، يوم السبت، انه تلقى اعترافاً رسمياً بشرعيته من قبل الاتحاد الدولي للعبة.

وقال رئيس الاتحاد شعلان عبد الكاظم، لوكالة شفق نيوز "تسلمت خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي للمصارعة يؤكد فيه اعترافه بالهيئة الإدارية للاتحاد العراقي للمصارعة".

واضاف "وذلك بعد قرار محكمة المنازعات الرياضية العراقية بالاعتراف باتحادنا الحالي رسميا وصادقتها على الانتخاب الاخيرة التي جرت في بغداد وبأنني رئيسا لاتحاد المصارعة العراقي والحكم برد الدعوى المقدمة من ممثل نادي الشرطة غازي فيصل وعدم قبولها للاسباب والحيثيات التي وردت في قرار الحكم".