الاتحاد العراقي للكرة بعد مقاطعة الحكام: كلّفنا آخرين مرخصين وقريبون من حل المشكلة

شفق نيوز/ ذكر رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة العراقي محمد عرب، يوم الخميس، بأن هناك حلحلة بشأن صرف مستحقات الحكام المتأخرة خلال الايام القليلة المقبلة على حد قول النائب الثاني للاتحاد يونس محمود.

وقال عرب لوكالة شفق نيوز، ان "عودة الحكام المعتمدين الـ12 الذين قرروا عدم قيادة مباريات المرحلة الثانية لدوري النجوم لعدم تسلمهم مستحقاتهم، قريبة جداً".

وأكد ان "الحكام الـ12 هم حكام نخبة التحكيم في العراق، ولا يمكن التخلي عنهم، فهم جزء مهم منّا وقريبون علينا جداً"، مبيناً أن "ما يطالبون به هو حق مشروع لهم ولأي حكم آخر".

كما أشار عرب الى ان "لجنة الحكام في اتحاد الكرة، كلفت الحكام المرخصين الآخرين لقيادة المباريات لحين عودة زملائهم والانضمام الصافرة العراقية مجدداً".

وكان عدد من أبرز حكام كرة القدم في العراق، قد أعلنوا عدم استمرارهم لقيادة مباريات المرحلة الثانية لدوري نجوم العراق لكرة القدم 2024-2025 ، وذلك لانهم لم يتسلموا مستحقاتهم منذ 8 اشهر ولغاية الدور الـ 15 من المرحلة الاولى للموسم الحالي.