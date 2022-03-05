الاتحاد العراقي للكرة: الآسيوي سيجهزنا بتقنية الڤار في موقعة الامارات..وهذا دورنا

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الحكام الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، عن تجهيز الاتحاد الآسيوي لتقنية الڤار في مباراة العراق والامارات ضمن تصفيات كأس العالم، وفيما بينت أن الاتحاد شكل لجانا لتسهيل الإجراءات الفنية والتقنية لدعم هذه التقنية، أكدت عزمها تطبيق هذه التقنية في الموسم المقبل من الدوري العراقي.

وقال رئيس اللجنة نجاح رحم لوكالة شفق نيوز؛ إن "تقنية الڤار ستجهز من قبل الاتحاد الآسيوي قبل مباراة العراق والامارات في تصفيات كاس العالم".

وأضاف رحم؛ أن "هذا النظام ينطبق على جميع البلدان التي لا تمتلك تقنية الڤار لحد الآن"، مبينا أن "عملية تنصيبه في ملعب المدينة استعدادا للقاء المرتقب ستكون بالتنسيق مع الاتحاد العراقي وشركة ميديا برو والشركة الناقلة للمباراة".

وأوضح رئيس لجنة الحكام؛ أن "دور الاتحاد العراقي لكرة القدم ولجنة الحكام حيوي تنسيقي لوجستي بهذا الشأن التنظيمي، وتم تشكيل لجان بهذا الصدد لتسهيل كافة الإجراءات الفنية والتقنية واللوجستية ومن كافة الجهات المعنية".

وبيّن رحم أن "الاتحاد العراقي ولجنة الحكام يعملون وبقوة على تطبيق تقنية الڤار في الدوري العراقي من الموسم المقبل"، لافتا الى "وجود نقاشات و عروض من شركة فرنسية قيد الدراسة الفنية و القانونية و المالية".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم وافق، يوم 27 شباط 2022، على اقامة مباراة العراق والامارات ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم في يوم 24 من شهر آذار/ مارس المقبل في ملعب المدينة ببغداد.