الاتحاد العراقي للكرة الطائرة ينظم بطولتين للشابات والسيدات ويشارك حكامه بدورات دولية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم السبت، عن تحديد موعد انطلاق بطولتي الدوري العراقي للشابات والسيدات للعبة الموسم الحالي .

وقال رئيس الاتحاد حبيب علي اللاوندي، لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد العراقي عقد اجتماعه الدوري وقرر اقامة بطولتي دوري الشابات والسيدات خلال شهري آب وأيلول المقبلين.

واضاف ان بطولة الشابات ستنطلق للفترة من 10-16 في شهر آب المقبل، بينما سيكون انطلاقة بطولة السيدات في الخامس عشر من شهر أيلول المقبل ولغاية 22 منه على أن يحدد مكان إقامتها في وقت لاحق.

من جانب اخر اكد اللاوندي، أن الاتحاد سيزج مدربي العراق في الدورات التدريبية الدولية، مبينا ان الدورة الاولى ستكون دورة تدريبية المستوى الثاني في دولة الإمارات العربية المتحدة للفترة 2-9 ايلول المقبل، ودورة تدريبية المستوى الأول في البحرين للفترة من 8 - 12 شهر ايلول المقبل