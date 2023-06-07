الاتحاد العراقي للسيارات والدراجات النارية يعلن المشاركة بخمس بطولات دولية "كبرى"

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للسيارات والدراجات النارية، اليوم الأربعاء، عن مشاركتة بعدد من الفعاليات والبطولات خلال الشهر الحالي.

وقال أمين السر العام الاتحاد العراقي للسيارات والدراجات النارية الكابتن قتيبة الطائي في بيان اليوم، إن الاتحاد سيمثل العراق في خمس مشاركات وبطولات دولية، مبيناً أن أولى المشاركات في بطولة الأردن الدولية للدرفت (الانجراف) حيث سيمثل العراق المتسابق عبد الخالق الفلوجي، والثانية في بطولة الشرق الأوسط في جمهورية مصر العربية للسيارات الرياضية حيث سيمثل العراق المتسابق محمد سعيد.

وأضاف أن العراق سيشارك بثمانية متسابقين للدراجات النارية، وأربعة متسابقين للسيارات الرياضية في بطولة أرمينيا الدولية لسباقات السرعة حيث سينطلق الوفد الذي يتكون من 20 شخصا من الأراضي العراقية إلى ايران ثم جمهورية أرمينيا برا .

وأوضح الطائي أن الاتحاد العراقي لأول مرة سيشارك في بطولة أولمبياد السيارات للألعاب الالكترونية في سنغافورة حيث سيمثل العراق المتسابق فاضل الجبوري بعد أن تم تصنيفه ضمن المشاركين فى الأولمبياد

وفي السياق ذاته بين الطائي أن وفدا من الدراجات النارية شارك وبدعوة رسمية في احتفالية اقامتها أندية الاأردن.