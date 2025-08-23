الاتحاد العراقي للدراجات يعلن انجاز طريق البطولة العربية في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أعلن الاتحاد العراقي للدراجات، يوم السبت، إنجاز الطريق الخاص بسباقات البطولة العربية التي تستضيفها مدينة السليمانية في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال رئيس الاتحاد، علي حميد لوكالة شفق نيوز، إن "الطريق الذي ستقام عليه سباقات البطولة العربية، قد تم إنجازه بجهود جبارة من قبل حكومة إقليم كوردستان واتحاد اللعبة والشركة المنفذة".

وأضاف حميد أن "الطريق سيُفتتح رسمياً في الأول من شهر أيلول المقبل بمشاركة 300 متسابق، وذلك قبيل انطلاق البطولة".

وأشار حميد إلى أن "البطولة ستقام في مدينة السليمانية في الفترة من الثاني إلى العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر، بمشاركة عشرة منتخبات عربية".