الاتحاد العراقي للدراجات يحصد درع التفوق العربي لعام 2025

شفق نيوز- بغداد

حصد الاتحاد العراقي للدراجات، يوم الأحد، على درع التفوق لعام 2025، بعد تصدره الترتيب العام للتصنيف الصادر عن الاتحاد العربي للعبة، متقدماً على اتحادي الإمارات والأردن اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث.

وأعرب رئيس الاتحاد العراقي للدراجات، علي حميد، في بيان ورد شفق لوكالة شفق نيوز، عن "فخره واعتزازه بهذا الإنجاز"، مؤكداً أن "نيل لقب أفضل اتحاد للعام الماضي جاء ثمرة العمل بروح الفريق الواحد من قبل رئاسة وأعضاء الاتحاد، إلى جانب اللجان العاملة والمساندة".

وأضاف أن "الاتحاد نجح في تنظيم البطولة العربية بأفضل صورة"، مشيراً إلى "الإشادات الواسعة التي تلقاها من رؤساء الوفود والمدربين واللاعبين واللاعبات المشاركين".

وكان الاتحاد العراقي قد استضاف ونظم البطولة العربية لدراجة الطريق وذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة السليمانية خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بمشاركة تسعة منتخبات عربية، وسط اهتمام إعلامي ملحوظ، حيث تركت المنافسات انطباعاً إيجابياً من الناحيتين التنظيمية والفنية لدى الوفود المشاركة.