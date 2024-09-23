الاتحاد العراقي للتنس يقيم دورة "المستوى الأول" لمدربيه في بغداد

شفق نيوز/ أقام الاتحاد العراقي للتنس قسم تعليم المدربين، يوم الاثنين، وبرعاية اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، دورة "المستوى الأول" لمدربي العراق، على ملاعب تنس بغداد في مجمع الشعب الدولي، للفترة من 22 أيلول الحالي ولغاية ثلاثة تشرين الأول المقبل.

وقال رئيس الاتحاد العراقي سيف العگيلي، لوكالة شفق نيوز، إن "الهدف من إقامة الدورة هو تطوير مستويات مدربينا"، مبيناً أن "الاتحاد يحرص على إقامة مثل هكذا دورات وبشكل دوري سنوي، بغية تنمية قدرات مدربينا وتهيئة أجيال من المدربين يقودون الأندية والمنتخبات العراقية بمهنية فنية عالية".

‏واضاف العگيلي، أن "الاتحاد العراقي للعبة يحظى بدعم اولمبي واهتمام كبير من قبل رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، الذي يحرص دائما لمتابعة أنشطة إتحادنا وتزويدنا بكل ما نحتاجه من أجل تطوير اللعبة، ودعماً لمشروع البطل الأولمبي".