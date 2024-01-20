الاتحاد العراقي للتنس: المرحلة المقبلة ستشهد تغييراً كبيراً في تشكيلة المنتخبات الوطنية (صور)

شفق نيوز/ احتضنت مدينة اربيل، اختبارات لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية والمدربين لكرة التنس، في حين أكد الاتحاد العراقي للعبة أن المرحلة المقبلة في تشكيلة المنتخبات الوطنية ستشهد تغييراً كبيراً.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتنس سيف العگيلي، لوكالة شفق نيوز، إن "مدرب المنتخب الوطني العراقي للتنس، البرتغالي لويس ديسوزا، في اربيل أول اختبارات لاعبي ولاعبات الفئات العمرية والمتقدمين لكلا الجنسين وذلك لاختيار الأفضل لتمثيل المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الخارجية المقبلة".

وأضاف أن "الاختبارات تشمل أيضا الجانب الفني لاختيار المدربين الاكفأ من محافظتي اربيل ودهوك في اقليم كوردستان"، مشيراً إلى أن "وفد الاتحاد تالف من المتحدث سيف العگيلي رئيس الاتحاد، رئيساً للوفد، وعضوة المكتب التنفيذي للاتحاد بيداء گيلان ورئيس اتحاد بغداد الاستاذ حسين السعدي، ولجنة المدربين المؤلفة من نائب رئيس الاتحاد العراقي وريا عبد القادر رئيساً للجنة، وعضوي اللجنة فيصل محمود ومحمد معاذ، فضلا عن مدرب اللياقة المصري الكابتن رأفت".

وبيّن ان "المرحلة المقبلة ستشهد تغيرا كبيرا في تشكيلة المنتخبات الوطنية بفضل التخطيط الذي عملنا من أجله خلال المدة التي تسلمنا الاتحاد كمكتب تنفيذي واستقطاب مدربين على مستوى عال"، لافتاً ان اللجنة الاولمبية العراقية بشخص رئيسها عقيل مفتن دعم تنس العراق بشكل كبير جدا بغية إيصالها لمستوى الطموح .