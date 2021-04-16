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الاتحاد العراقي لكرة اليد يقيم بطولات دوري النساء والدرجة الأولى والناشئين

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-16T12:57:04+0000
الاتحاد العراقي لكرة اليد يقيم بطولات دوري النساء والدرجة الأولى والناشئين

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة اليد عن اقامة بطولة الدوري العراقي النسوي ودوري الدرجة الاولى والناشئين لكرة اليد.

وقال حسام عبد الرضا المنسق الاعلامي لاتحاد اليد المركزي لوكالة شفق نيوز؛ ان الاتحاد قرر في اجتماعه الاخير اقامة بطولة دوري اندية العراق النسوي لكرة اليد في الثالث من شهر ايار المقبل، وكذلك بطولة دوري الدرجة الاولى التي تقرر أن تنطلق في الثالث من تموز المقبل، فضلا عن اقامة بطولة دوري اندية الناشئين التي حددت لمواليد(2007-2006-2005-2004 ) في الخامس عشر من شهر تموز المقبل.

وأضاف عبد الرضا؛ أن الاتحاد خاطب الاندية لتسليم موافقاتها بالمشاركة في البطولتين، مبيناً ان البطولة ستقام على نظام المجاميع وحسب المناطق، شمالية، وسطى، وجنوبية.

واشار الى انه تم أكمال اللائحة الخاصة بالدوري العراقي لكرة اليد للنساء والدرجة الاولى والناشئين حيث سيتم خلال الأيام المقبلة طبعها وتوزيعها على الأندية التي تؤكد مشاركتها في المنافسات.

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