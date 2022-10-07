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الاتحاد العراقي لكرة اليد يعلن عن موعد انطلاق دوريه الممتاز ويحذر الأندية

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-07T07:23:29+0000
الاتحاد العراقي لكرة اليد يعلن عن موعد انطلاق دوريه الممتاز ويحذر الأندية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، بأن يوم الجمعة المقبل الموافق الرابع عشر من هذا الشهر سيكون موعد انطلاق منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد 2023-2022 .

وقال رئيس اتحاد اللعبة محمد الاعرجي لوكالة شفق نيوز ان البطولة ستنطلق في الوقت الذي تم تحديده بمشاركة 15 ناديا هي: الشرطة والجيش والحشد الشعبي وديالى وبلدية البصرة والكوفة والتعاون وكربلاء والكوت والمسيب والخليج العربي والكرخ والفتوة ونفط ميسان والناصرية.

واضاف انه تم تبليغ جميع الأندية المشاركة في الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد بالأسلوب الذي سيتبع خلال المنافسات، وسيكون بنظام الذهاب والاياب.

ودعا الاعرجي جميع الأندية لتسوية متعلقاتها المالية كافة مع اللاعبين والمدربين للموسم السابق، مبيناً على الأندية التي تم التصويت على مشاركتها في الدوري ان تكمل كافة الشروط التي وضعها الاتحاد كما يجب على الأندية المتبقية ان تسدد بدلات الاشتراك، وبخلافة سيتم شطب النادي من جدول المباريات.

ومضى قائلاً: على الأندية ان ترسل الوان ملابس الفرق الاساسية والاحتياط بغية إكمال جدول مباريات الدوري لنشرة في موقع الاتحاد وسيكون آخر موعد لتطبيق الفقرات المذكورة أعلاه هو بانتهاء الدوام الرسمي للاتحاد يوم الاثنين المصادف العاشر من الشهر الحالي .

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