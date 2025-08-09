الاتحاد العراقي لكرة اليد يطلق الدوري المفتوح لأندية البنين للموسم المقبل

شفق نيوز- بغداد

قرر الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم السبت، اطلاق دوري العراق المفتوح للأندية والمؤسسات (بنين مواليد 2008 - 2009) و(بنين مواليد 2010 - 2011) للموسم المقبل 2025 - 2026.

وقال عضو الاتحاد رعد عبد رمضان، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد قرر اقامة بطولات لعدة فئات لتعزيز أساس اللعبة وتطويرها واكتشاف لاعبين جدد لرفد المنتخبات الوطنية".

وأضاف أن "الاتحاد أبلغ الأندية العراقية بعد أن قرر أن يكون موعد انطلاق البطولة بدءاً من 5 كانون الأول/ديسمبر 2025 وأكد أن البطولتين تعد محطات أساسية لاكتشاف المواهب الشابة تحت مظلة الاتحاد".

ولفت رمضان إلى أن "الاتحاد دعا الأندية والمؤسسات الالتزام بالتواريخ والشروط لضمان نجاح البطولة التي تُعد ركيزة لتطوير كرة اليد للشباب في العراق".

وأشار إلى أن "البطولتين جاءتا بناء على توجيهات مجلس إدارة الاتحاد العراقي لكرة اليد الذي قرر تنظيم دوري العراق المفتوح للأندية والمؤسسات وحسب المواليد المشار إليها وتطبق الآلية واللوائح المرفقة".