الاتحادُ العراقيّ لكرة القدم يؤجل قرعة دوري المحترفين

شفق نيوز/ قرر الاتحادُ العراقيّ لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تأجيلَ احتفالية قرعة دوري المحترفين للموسم 2024/2023 المقرر إقامتها يوم الجمعة (2023/10/20) إلى يوم السبت الموافق (2023/10/21) في مقر الاتحاد في الساعةِ السادسة مساءً.

وعزا الاتحاد في بيان سبب التأجيل إلى "الحدادِ الذي أعلنه رئيسُ الوزراء محمد شياع السوداني في عموم العراق لمدة 3 أيام احتجاجاً على العدوان الغاشم على قصفِ مشفى المعمدان في فلسطين".

وفي وقت سابق من اليوم صوتت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، على القرار النهائي بشأن الأندية التي لم تجتز معايير التراخيص قبل المشاركة في دوري المحترفين 2023-2024.

وقال مصدر في لجنة التراخيص، لوكالة شفق نيوز، إن "الأندية الثلاثة التي أصدرت اللجنة قرارها النهائي بشأن عدم ترخيصها والسماح لها للعب في دوري المحترفين هي الميناء والطلبة والنجف".

وأضاف المصدر، أن "قرار عدم ترخيص الميناء جاء بسبب عقوبة دولية ما زالت قائمة، بينما قرار عدم ترخيص الطلبة والنجف لعدم تسديد ديون اللاعبين".

وأوضح أن "اللجنة رفعت توصيتها لمجلس إدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم، لإصدار القرار النهائي بعد إتمام واجبها".

وأكد المصدر، أن "الاتحاد منح فرصة استئناف أخيرة للأندية الثلاثة لمدة خمسة أيام لتسديد ما بذمتها، وستنتهي يوم 19 تشرين الأول الجاري".