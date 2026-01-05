الاتحاد العراقي لكرة القدم بلا صلاحيات بدءا من 20 كانون الثاني

شفق نيوز- بغداد

أكد مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، أن جميع الاجتماعات التي يعقدها اتحاد الكرة بعد تاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2025 تُعد غير قانونية ولا تتمتع بأي صفة رسمية، مشيراً إلى أن الاتحاد الحالي بات في إطار تصريف الأعمال فقط.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد التي تُعقد بعد هذا التاريخ غير معتمدة رسمياً، استناداً إلى إبلاغ ورد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)"، مبيناً أن هذا الموقف جاء على خلفية عدم حضور عدد من أعضاء الاتحاد الاجتماع الذي دعا إليه (فيفا) في 20 كانون الأول 2025، والمخصص لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة، وهو ما عُدّ تجاهلاً لتعليماته.

وأوضح أن "الاتحاد الدولي اعتبر مجلس إدارة الاتحاد العراقي منتهي الصلاحية القانونية وفق التوقيتات المحددة، وتم إبلاغ الاتحاد العراقي بذلك رسمياً"، مؤكداً أن "وضع الاتحاد الحالي يقتصر على تصريف الأعمال، ولا يملك صلاحية اتخاذ قرارات إدارية أو متعلقة بالانتخابات، إلا بعد الحصول على موافقات رسمية من (فيفا)|.

وبحسب المصدر، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر تولي توجيه وإدارة شؤون الاتحاد العراقي خلال المرحلة الانتقالية، لافتاً إلى أن "أي اجتماع يُعقد سيكون بإشراف (فيفا) المباشر ومن خلال إصدار تعليمات واضحة للاتحاد الحالي، إلى حين إجراء الانتخابات الرسمية".

وخلص إلى القول إن (فيفا) وافق على استمرار عمل اللجان التابعة للاتحاد العراقي، لضمان عدم تعطّل الأنشطة والمسابقات الكروية، إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد بصورة رسمية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق تحديد موعد انتخابات مجلس إدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم في 20 نيسان/أبريل 2026، وذلك بعد خوض المنتخب العراقي مباراة الملحق العالمي.