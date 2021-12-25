الاتحاد العراقي لكرة القدم ينظم دورة تحكيمية في ديالى

شفق نيوز/ نظم الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، دورة تحكيمية بمشاركة محاضرين من الاتحاد الآسيوي في محافظة ديالى.

وقال عضو نادي ديالى لطيف خلف كجان، لوكالة شفق نيوز، ان "اتحاد كرة القدم نظم دورة تحكيمية استمرت لثلاثة ايام وشارك فيها 40 حكما وحاضر فيها مشرفين من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وهم كل من لؤي صبحي، وسمير الشبلي، و عادل القصاب، وسيمنح من يجتاز الدورة شهادة تحكيمية من الدرجة الثالثة".

وأضاف ان "الدورة اختتمت اليوم في قاعة بعقوبة المغلقة وجرت الاختبارات النظرية على أن تجري الاختبارات العملية بعد شهر من الان".

وأشار كجان الى "منح المحاضرين في الدورة دروعا تقديرية بحضور عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم خلف جلال".