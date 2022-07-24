الاتحاد العراقي لكرة القدم ينجز معايير دوري الدرجة الأولى

شفق نيوز / أنجزت دائرةُ التَراخيص في الاتّحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، يوم الأحد، معاييرَ الحُصول على الرخصةِ لأنديةِ دوري الدرجةِ الأولى للموسم (٢٠٢2/ ٢٠٢3)، إضافةً إلى تَسلُمِ عقدِ اللاعبين المُوحد المُصادق عليه من قبل الاتحادين الدوليّ والآسيوي.

جاء ذلك بعد اجتماعاتٍ عدة لدائرةِ التراخيص مع المُشرفِ عليها عُضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم أحمد الموسوي، نتج عنها إنجاز إعدادَ لوائح الحُصولِ على الرخصةِ الخاصّة بأنديةِ الدرجةِ الأولى.

ومن المقرر إعمام الدائرة، بعد غد الثلاثاء، اللوائح إلكترونياً عبر البريدِ الرسميّ الخاصّ بكل نادٍ، مع ضرورةِ الإسراع من قبل الأنديةِ بتسميةِ مديرين للتراخيص من أجل الانخراطِ في ورشِ العمل التي ستقيمها الدائرةُ في القريبِ العاجل.

وتسلمت الدائرةُ نسخةَ عقد اللاعبين الموحد المُصدق من قبل الاتحادين الدوليّ والآسيويّ، وسيتم إعمامه على أنديةِ الدوري المُمتاز يوم الثلاثاء المُقبل أيضاً.

وعقدَ في وقت سابق من اليوم، اجتماعٌ موسعٌ ضمَّ دائرةَ التراخيص ولجنة شؤون اللاعبين للتباحُثِ بشأنِ آليّةِ العمل المستقبليّة وضمان إعطاءِ كل ذي حق حقه، إضافةً إلى تلافي الأخطاءِ والمُشكلات التي كانت سائدةً في عملياتِ التعاقُّدِ السابقة بين اللاعبين وإداراتِ الأندية.