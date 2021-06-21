الاتحاد العراقي لكرة القدم يقيم المهرجان السنوي الأول لمسابقات "براعم" اللعبة

شفق نيوز/ نظم الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، المؤتمر الفني للمهرجان السنوي الأول لمسابقات البراعم لكرة القدم الذي سينطلق السبت المقبل على ملعب مركز الموهبة الرياضية بمجمع ملعب الشعب الدولي.

وقال المشرف العام على المهرجان داود العزاوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ممثلي ١٧ نادياً من أندية الدوري الممتاز والدرجة الأولى أعلنت مشاركتها في المهرجان الذي يُقام هذا العام بشكلٍ مختلفٍ بعيداً عن النتائج والمراكز".

وبين أن المهرجان "يهدف لمنح اللاعبين من مواليد (٢٠١٠، و٢٠١١، و٢٠١٢) فرصة اللعب والتسابق فيما بينهم، على أن تمنح جميع الفرق المشاركة الجوائز نفسها".

وأضافَ العزاوي، ان "عمل اللجنة الفنية والتطوير في الهيئة التطبيعية ينصب على الاهتمام بالفئات العمرية كونه بات ضرورةً حتميةً لكل نادٍ رياضي في ظل الظروف الحالية وتطور الرياضة، مع التأكيد على إقامة دوري للبراعم الموسم المقبل".

واختتمَ بالقول إن "المهرجان يُعد خطوةً مهمةً للاهتمام بفرق الفئات العمرية، ونأمل أن يتكرر سنوياً لتقديم العديد من المواهب الفتية التي تخدم كرتنا مستقبلاً".