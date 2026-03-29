الاتحاد العراقي لكرة القدم يفتح باب الترشح لانتخابات 2026–2029

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، فتح باب الترشح لانتخابات لجنته التنفيذية للدورة (2026–2029)، على أن تُجرى الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقده في بغداد يوم 23 أيار 2026.

وذكرت لجنة الانتخابات، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن باب الترشح فُتح ابتداءً من 29 مارس / آذار 2026 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 8 أبريل / نيسان 2026، مع استمرار استقبال الطلبات خلال أيام العطل الرسمية.

وأوضحت اللجنة أن شروط الترشح تتضمن أن يكون المرشح عراقياً حسن السيرة وغير محكوم بقضايا مخلة بالشرف، وحاصلاً على شهادة لا تقل عن الإعدادية، فضلاً عن امتلاكه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال الرياضي مثبتة بسيرة ذاتية أو تأييد رسمي.

وأضافت أن التعليمات تشترط تقديم كتب تزكية من أعضاء الجمعية العمومية بحسب المنصب، مع السماح لرئيس وأعضاء اللجان التنفيذية الحالية بالترشح مباشرة دون الحاجة إلى تزكية، مع حرمانهم من التصويت. كما فُتح الترشح لمناصب الرئيس ونائبيه والعضو النسوي وتسعة أعضاء للجنة التنفيذية.

وأكدت اللجنة ضرورة تقديم الطلبات بشكل مباشر إلى الأمانة العامة، مع الالتزام بإجراءات النزاهة وعدم وجود عقوبات أخلاقية صادرة عن الهيئات الدولية، مشيرة إلى منع بعض الجهات الإدارية المؤقتة أو التي تعاني من إشكالات قانونية من المشاركة في الترشيح أو التصويت لحين تسوية أوضاعها.

وبيّنت أن الجدول الزمني للعملية الانتخابية يشمل مراحل تبدأ بتوجيه الدعوات الرسمية، ثم استقبال الطلبات وتدقيقها، يليها إعلان الأسماء وفتح باب الطعون والاستئناف، وصولاً إلى المصادقة النهائية على المرشحين قبل موعد الانتخابات المحدد في مايو / أيار 2026.