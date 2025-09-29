الاتحاد العراقي لكرة القدم يعلن انطلاق الدوري الممتاز

شفق نيوز- بغداد

أقامت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، المؤتمر الخاص بإطلاق الدوري الممتاز لموسم 2025 - 2026 داخل مقر الاتحاد في العاصمة بغداد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، إن المؤتمر حضره ممثلي الأندية المشاركة في الدوري الممتاز، حيث تم تحديد آلية المسابقة وتجهيز جميع الظروف المناسبة لضمان نجاح المباريات وإظهارها بالصورة اللائقة.

وقال النائب الأول لرئيس الاتحاد، علي جبار، خلال المؤتمر: "أبارك صعود فريقي الحشد الشعبي والجيش إلى الدوري الممتاز، وأتمنى لهما التوفيق والنجاح في تقديم أفضل المستويات الفنية في الدوري".

وأضاف: "لقد ظهرت مباريات الموسم الماضي بصورة رائعة من الناحية الفنية، حيث حسمت عملية الصعود إلى دوري نجوم العراق في اللحظات الأخيرة من المباراة، وهذا يعكس قوة التنافس وبراعة الفرق".

وأشار جبار إلى أن "الاتحاد يعمل بجد لتقديم دوري ممتاز بصورة احترافية، من النواحي الفنية والإدارية والتنظيمية والإعلامية، مع التركيز على تعزيز الجوانب الإيجابية في المسابقة".