الاتحاد العراقي يعاقب نادي الجولان ومدرب الكرخ ومشرف الرمادي وأحد لاعبي دهوك

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، اعتبار نادي الجولان خاسرا أمام نادي الفهد لعدم حضور قوة حماية ملعب الجولان الثانوي، فيما قرر حرمان مدرب نادي الكرخ ومشرف نادي الرمادي من مرافقة فريقهما لمبارتين مع غرامة مالية لـ"تهجمهما على الطاقم التحكيمي"، كما قرر معاقبة أحد لاعبي نادي دهوك ماليا وحرمانه مباراة واحدة لقيامه بـ"إشارة مستهجنة ضد حكم المباراة".

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "لجنة الانضباط في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، اجتمعت لمناقشة تقرير مراقب مباراة ناديي الجولان والفهد ضمن منافسات دوري العراق تحت 21، والتي كان من المؤمل أن تجري بتاريخ (29-3-2025) على أديم ملعب الجولان الثانوي، إذ جاء فيه (تم إنهاء المباراة بعد التشاور مع الحكم، وبعد مرور (15) دقيقة، لعدم حضور قوة حماية الملعب)".

ولما تقدم، قررت اللجنة "عدّ نادي الجولان خاسرا (0-3) في مباراته أمام نادي الفهد استنادا لأحكام المادة (27/2/1) من لائحة مسابقات دوري الممتاز. وصدر القرار باتفاق الآراء قابلا للاستئناف".

إلى ذلك، قال الاتحاد، إن "لجنة الانضباط في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، اجتمعت لمناقشة تقرير مراقب مباراة ناديي القوة الجوية والكرخ ضمن منافسات دوري العراق تحت 21، والتي جرت بتاريخ (23-3-2025) على أديم ملعب القوة الجوية الثانوي، وانتهت بنتيجة (2-1) لصالح نادي القوة الجوية، إذ جاء فيه (اعتداء لفظي وكلمات بذيئة وغير أخلاقية من قبل المدرب (ظافر تركي) مدرب الكرخ على حكم ومشرف المباراة، وعدم الانصياع لأوامر أمن الملعب رغم طرده من قبل حكم المباراة)".

وبناء على ذلك، قررت اللجنة "معاقبة (ظافر تركي) مدرب فريق الكرخ بالحرمان من مرافقة الفريق (مباراتين) مع غرامة مالية قدرها (1,000,000) مليون دينار عراقي استنادا لأحكام المادة (47/2/أ) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم 2024-2025. وصدر القرار باتفاق الآراء قابلا للاستئناف".

وفي السياق ذاته، ذكر الاتحاد، أن "لجنة الانضباط في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، اجتمعت لمناقشة تقرير مراقب مباراة ناديي الرمادي ومصافي الوسط ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز والتي جرت بتاريخ (3-4-2025) على أديم ملعب الرمادي وانتهت بنتيجة (2-1) لصالح نادي الرمادي، إذ جاء فيه (في الدقيقة 20 من الشوط الأول قام مشرف فريق الرمادي (محمد نايف) بالتهجم على الطاقم التحكيميّ للمباراة بألفاظ بذيئة من سب وشتم، حيث قام الحكم بإشهار البطاقة الحمراء)".

ولما تقدم، قررت اللجنة "معاقبة المشرف (محمد نايف) بالحرمان من مرافقة فريقه (مباراتين) مع غرامة مالية قدرها (1,000,000) مليون دينار عراقي استنادا لأحكام المادة (47/2/أ) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم 2024-2025، على أن تنفذ هذه العقوبة بعد تنفيذه العقوبة الفنيّة. وصدر القرار باتفاق الآراء قابلا للاستئناف".

وعن معاقبة لاعب دهوك، قال الاتحاد، إن "لجنة الانضباط في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، اجتمعت بناء على التذكرة الواردة إلى اللجنة بخصوص مباراة ناديي الزوراء ودهوك ضمن دوري نجوم العراق/ الجولة 26، إذ قام لاعب نادي دهوك (بيتر كوركيس) بعد احتساب ركلة جزاء لمصلحة فريق الزوراء، قام بالإشارة بيديه إلى عدّ النقود في إشارة مستهجنة ضد حكم المباراة".

وأوضح، أن "اللجنة قامت بمشاهدة الفيديو، وتبين أن اللاعب أشار بكلتا يديه إلى عدّ النقود باتجاه جماهير نادي الزوراء، وهذا الفعل يعد مخالفا للوائح وأنظمة الاتحاد، وإثارة لجماهير الفريق المنافس، ولما تقدم قررت اللجنة معاقبة اللاعب (بيتر كوركيس) بالحرمان من اللعب (مباراة واحدة)، وغرامة مالية قدرها (2,000,000) دينار عراقيّ استنادا لأحكام المادة (55/1) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم 2024-2025. وصدر القرار باتفاق الآراء قابلا للاستئناف".