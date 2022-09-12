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الاتحاد العراقي لكرة القدم يستثني نادي دهوك من "مهلة" التراخيص

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-12T17:37:51+0000
الاتحاد العراقي لكرة القدم يستثني نادي دهوك من "مهلة" التراخيص

شفق نيوز / أكدت لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، العراقي استثناء نادي دهوك الذي تأهل قبل يومين للدوري الممتاز، من إجراءات التراخيص، بسبب وضعه الخاص.

وقال الناطق الإعلامي للجنة التراخيص، بلال زكي، لوكالة شفق نيوز، إن "وضع نادي دهوك خاص وهو الوحيد الذي لم يشمل بالموعد المحدد لفرق الممتاز لاعتبارات خاصة".

وأضاف زكي، أن "لفريق دهوك وضع خاص كونه تأكد من بلوغه الدوري الممتاز أول أمس، فلا بد من منحه الوقت لإنجاز منشآته وتسديد ديونه".

وأشار إلى أن "اللجنة ستناقش وضع النادي وستكشف عن المدة المقررة التي ستمنحها لدهوك، بغية إتمام إجراءات التراخيص".

وكانت لجنة التراخيص، قد أنهت زياراتها الميدانية لجميع أندية الدوري العراقي الممتاز، وشملت الجولات الأخيرة للجنة محافظات البصرة وميسان والكوت، وحددت الخميس المقبل آخر موعد لكل الأندية المشمولة بالتراخيص.

ونجح نادي دهوك، في التأهل إلى الدوري العراقي الممتاز للموسم المقبل، عندما خاض مباراة "بلاي أوف" على ملعب المدينة شرقي العاصمة بغداد، مساء أمس، بعد فوزه بنتيجة 2-0 على نادي أمانة بغداد.

وقدم رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بوقت سابق من اليوم، تهانيه إلى نادي دهوك الرياضي، لصعوده الى الدوري العراقي الممتاز.

يشار إلى أن نادي دهوك، كان قد توج بلقب الدوري العراقي الممتاز للموسم 2009-2010، بعد فوزه على الطلبة بهدف دون مقابل جاء عن طريق خالد مشير.

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