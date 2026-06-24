الاتحاد العراقي لكرة القدم يرفض الاتهامات بحق لاعبي المنتخب: تشويش على تركيزهم

شفق نيوز- بغداد

انتقد الاتحاد العراقي لكرةِ القدم، مساء اليوم الأربعاء، ما وصفه بالادعاءات والأخبار العارية عن الصحة التي تداولتها وسائل إعلام عراقية وصفحات تواصل اجتماعي، حول لاعبي المنتخب العراقي، ما يؤدي إلى الـ"تشوش" على تركيز اللاعبين خلال مباريات المونديال.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "نستغرب من استمرارِ بعضٍ من وسائلِ الإعلامِ المُختلفة، وصفحاتِ التواصلِ الاجتماعي، في تداولِ ونشرِ أخبارٍ وادعاءاتٍ عاريةٍ عن الصحةِ، تستهدفُ لاعبي المنتخبِ الوطنيّ العراقيّ، وأفرادَ بعثته المُشاركة في بطولةِ كأسِ العالم، من خلال الترويجِ لمزاعمَ تتعلقُ بسلوكياتٍ غير منضبطةٍ داخل مقرِ إقامةِ المنتخب، أو وجودِ حالاتِ فوضى، أو التواجد في أماكنَ ترفيهيّة، وهي ادعاءاتٌ لا تستندُ إلى أي دليل".

وأكد الاتحادُ أن "جميعَ لاعبي المنتخبِ الوطنيّ، وأعضاء البعثة، ملتزمون بشكلٍ كاملٍ بالضوابطِ والتعليماتِ الإداريةِ والفنيةِ المُعتمدة"، مبيناً أن "مقرَّ إقامةِ المنتخب يخضعُ لإجراءاتٍ تنظيميةٍ ورقابيةٍ دقيقة، فضلاً عن المتابعةِ المُستمرةِ من الإدارةِ الفنيةِ والإداريةِ للمنتخب".

وأوضح الاتحادَ أنه "ينظرُ بخطورةٍ بالغةٍ إلى هذه المحاولاتِ الرامية إلى الإساءةِ للمنتخبِ الوطنيّ، والتشويشِ على تركيزِ لاعبيه في مرحلةٍ مهمةٍ من مشاركتهِ المونديالية، ويعدّها تجاوزاً غيرَ مقبولٍ على سمعةِ المؤسسةِ الرياضيةِ الوطنية، ولاعبيها الذين يمثلونَ العراقَ في أكبر محفلٍ كرويّ عالمي".

ودعا الاتحاد، جميعَ الوسائلِ الإعلاميةِ المختلفة، والأشخاصَ الذين يروجون لهذه المزاعمِ، إلى "تقديمِ ما لديهم من أدلةٍ ووثائق تثبتُ صحةَ ما يتمُّ تداوله، وبخلافِ ذلك فإنه سنباشر باتخاذَ الإجراءاتِ القانونيّة اللازمة بحقِّ كلِّ مَن يثبتُ تورطه في نشرِ، أو ترويجِ الأخبارِ الكاذبة، والإساءاتِ والتشهير، حفاظاً على حقوقِ لاعبي المنتخبِ الوطنيِ، وسمعةِ الكرةِ العراقية".

وشدد الاتحاد على احترامهُ الكامل لـ"الإعلامِ المهنيِّ المسؤول"، مؤكداً أن "النقدَ الموضوعيَّ مرحبٌ به دائماً. أما حملاتُ التضليلِ ونشرِ الشائعات من دون أدلةٍ، فلن تمرَّ من دون مساءلةٍ قانونيّة".

ويلعب المنتخب العراقي ضمن المجموعة التاسعة في بطولة كأس العالم 2026، وقد تعرض لخسارتين الأولى أمام منتخب النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، والثانية أمام منتخب فرنسا بثلاثية نظيفة، وسيقابل منتخب السنغال مساء الجمعة في مباراة حاسمة نحو التأهل للدور القادم في المونديال.