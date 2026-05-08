الاتحاد العراقي لكرة القدم يدعو الجمعية العمومية لاجتماع تحضيري لانتخاباته

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن توجيه دعوة لأعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماع غير عادي يوم السبت الموافق 23 أيار/مايو الحالي، استناداً إلى خارطة الطريق المعتمدة من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم وبناءً على موافقة اللجنة التنفيذية للاتحاد.

ولفت الاتحاد، في بيان له، إلى أن هذا الاجتماع في إطار التحضيرات لعقد المؤتمر الانتخابي لاختيار الهيئة التنفيذية الجديدة للاتحاد العراقي لكرة القدم للفترة 2026-2030، وفق جدول أعمال يشمل المناداة على الحضور، وإعلان انعقاد المؤتمر، وخطاب من الرئيس، وتعيين الأعضاء للتحقق من المحاضر، وتعيين مدققي الأصوات، ثم انتخاب الرئيس ونوابه وأعضاء اللجنة التنفيذية.

وأوضح أنه فيما يخص الترشيحات، فقد تم الإعلان عن قائمة المرشحين للمناصب الرئيسية، وهي منصب رئيس الهيئة التنفيذية: إياد ابنيان محمد، عدنان درجال مطر، يونس محمود خلف، ومنصب النائب الأول: سرمد عبد الإله محمد، علي جبار عبد الرضا، فراس راضي حسين، كوفة ند عبد الخالق مسعود، ومنصب النائب الثاني: صدام عزيز خلف، عبد الله جلال الدين، علي جبار فاضل، محمد ناصر شكرون، ياسر سعيد حسن، ومناصب أعضاء الهيئة التنفيذية التي تشمل 27 مرشحاً من بينهم أسماء نسوية.

وتشمل الجمعية العمومية أعضاء الأندية من المستويين الأول والثاني، الاتحادات الفرعية، الروابط، كرة الصالات وكرة الشاطئية، إضافة إلى كرة الصالات للسيدات، مع مراعاة أن جميع الأعضاء المدعوين لهم حق التصويت.

ودعا الاتحاد، أعضاء الجمعية العمومية، إلى الالتزام بالحضور في الزمان والمكان المحددين، مع الالتزام الكامل بالتوقيت المحدد لإنجاح أعمال المؤتمر وضمان سير العملية الانتخابية بما يحقق الشفافية والنزاهة.