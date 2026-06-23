الاتحاد العراقي لكرة القدم يحسم مصير أرنولد مع المنتخب

شفق نيوز- بغداد

أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، غالب الزاملي، يوم الثلاثاء، أن الاتحاد متفق منذ البداية على تجديد عقد المدرب الأسترالي غراهام أرنولد.

وقال الزاملي، في حديث مقتضب لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد متفق من البداية على تجديد عقد المدرب الأسترالي مع المنتخب الوطني لكرة القدم بعد انتهاء بطولة كأس العالم.

يذكر أن بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي تداولت خلال الساعات الماضية أنباءً تحدثت عن توجه الاتحاد العراقي لكرة القدم إلى عدم تجديد عقد المدرب الأسترالي غراهام أرنولد بعد انتهاء ارتباطه الحالي مع المنتخب الوطني عقب نهاية كأس العالم.

وانتهت مباراة العراق وفرنسا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026، فجر اليوم الثلاثاء، بفوز المنتخب الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد.

وبهذه النتيجة، تلقى المنتخب العراقي خسارته الثانية في البطولة بعد سقوطه أمام النرويج (4-1) في الجولة الافتتاحية، لتتقلص فرصه في التأهل إلى الدور التالي قبل مواجهته المرتقبة أمام منتخب السنغال في الجولة الثالثة.