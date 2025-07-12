الاتحاد العراقي لكرة القدم يحدد ضوابط التعاقد مع المدربين وشروط الترشح لدورة PRO

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، أن اللجنة الفنيّة والتطوير في الاتحاد، عمّمت على أندية دوري نجوم العراق والدوري الممتاز والدرجتين الأولى والثانية، كتابا يتعلق بالتعاقّد مع مدربي حملة الشهادة PRO التي تجيز لهم تدريب الفرق للموسم 2025/ 2026.

وقال مدير تعليم وتطوير المدربين، وسام نجيب صليوه، في بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز، إن التعميم لأندية دوري نجوم العراق والممتاز والأولى والثانية بخصوص تعاقد الأندية مع مدربي حملة شهادة PRO، سيكون وفقا لما يأتي: