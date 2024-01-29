العراق يشكو الحكم الإيراني للجنة كأس آسيا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، التقدم بشكوى للجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023، بشأن مباراته مع الأردن، التي شهدت جدلاً تحكيمياً ظالماً من قبل الحكم الإيراني علي رضا فغاني.

وقال عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز: "لقد ظلمنا اليوم بقرار الحكم حينما أشهر بطاقتين صفراويين بوجه أيمن حسين دون حق".

وأضاف الزاملي، أن "الاتحاد قدم شكوى رسمية للجنة الآسيوية المنظمة للبطولة، وينتظر جوابها بهذا الصدد لا سيما بعدما عزز الاتحاد الشكوى بدلائل مأخوذة من المباراة".

وأوضح أن "المنتخب خرج من البطولة وهو مرفوع الرأس لا سيما وأنه كان فائزاً حتى قبل لحظات من نهاية اللقاء، لكن طرد لاعب في مباراة حاسمة أثر على الفريق وتمكن الأردنيون من استغلال هذه النقطة لصالحهم ويسجلوا هدفين جعلتهم يحجزون بطاقة العبور لدور الثمانية من كأس آسيا".

وأكد الزاملي، أن "وفد المنتخب العراقي سيعود الى العراق في حال عدم نجاح الاعتراض بعد تأكيد الحجوزات يوم غد في الساعة الثامنة مساءً".

وودع المنتخب العراقي بطولة كأس آسيا، عصر اليوم، بخسارة صعبة أمام نظيره الأردني الذي سجل هدفاً قاتلاً في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة المثيرة للجدل، خاصة بعد أن شهدت طرد مهاجم العراق أيمن حسين.