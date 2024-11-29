الاتحاد العراقي لكرة القدم يتحرك ضد ادعاءات "مزيفة" بحق درجال

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، عزمه اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من "يمارس التزييف"، ضد رئيسه عدنان درجال.

وبحسب بيان للاتحاد، ورد لوكالة شفق نيوز، تناولت بعضُ وسائل التواصل الاجتماعيّ أخباراً كاذبةً مُفادها أن (هناك تلاعباً بأوراقٍ اتحاديةٍ، وإن الشَكوى رفعت من قبل خمسةِ أعضاءٍ في اتحادِ الكرة، ضد عدنان درجال).

ووفق اتحاد الكرة، فإنه تعوّد منذ مدةٍ، وفي كلِ مرحلةٍ مفصليةٍ أو بطولةٍ مهمةٍ للمنتخبِ العراقيّ لكرة القدم، أن يمارسَ هذا التزييفُ للحقائق أو خلق رواياتٍ قصدها خلقُ البلبلة وعدم الاستقرارِ في عملِ الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم.

وأكد عزمه اتخاذ الإجراءاتَ القانونيّة بحقِّ كل مَن يمارسُ هذا التزييفَ أو الوسائل التي غايتها الرئيسيّة إيقافُ عجلة التقدم للاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم.

وتحدثت الأنباء المتداولة، أن شكوى تطال عدنان درجال في لجنة الانضباط، للشكوك بتلاعبه بالاوراق الرسمية لاتحاد الكرة.

وكشف مصدر مقرب من اتحاد الكرة العراقي، بوقت سابق، عن تقديم شكوى من قبل بعض الأعضاء ضد عدنان درجال لوجود شكوك حول تلاعبه بمجموعة من الاوراق الرسمية.

وقال المصدر، لأحد المواقع الإعلامية، إن "شكوى رفعت ضد رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال في لجنة الانضباط من قبل بعض الأعضاء، جراء التلاعب باوراق اتحادية، رُفعت من قبل 5 اعضاء في اتحاد الكرة، مما سيدفع هذا الامر بلجنة الانضباط إلى التدقيق والتأكد وفتح تحقيق بصحة المعلومات".