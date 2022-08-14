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الاتحاد العراقي لكرة القدم: "خليجي 25" ستقام في البصرة وزيارة الكويت روتينية

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-14T10:59:47+0000
الاتحاد العراقي لكرة القدم: "خليجي 25" ستقام في البصرة وزيارة الكويت روتينية

شفق نيوز/ وصف الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاحد، زيارة اللجنة الخليجية للكويت بشأن إقامة "خليجي 25" بأنها "تفقدية روتينية" ولا تعني نقل البطولة من العراق.

وقال الناطق الإعلامي للاتحاد احمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، ان "اجراء وفد اللجنة التفقدية لاتحاد كأس الخليج لكرة القدم الى الكويت اجراء طبيعي وروتيني".

وبين ان "هذه الاجراءات روتينية يقوم بها الاتحاد الخليجي بشكل دوري للدولة المنظمة للبطولة والدولة البديلة".

واكد ان "بطولة خليجي 25 قائمة في البصرة مطلع العام المقبل ولا داعي للقلق ابداً".

وأفاد وسائل الإعلام الخليجية اليوم بأن وفد اللجنة التفقدية لاتحاد كأس الخليج زار دولة الكويت للاطلاع على استعداداتها لاستضافة بطولة "خليجي 25" المقرر إقامتها في محافظة البصرة العراقية.

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