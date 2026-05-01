الاتحاد العراقي لكرة السلة يقرّ ضوابط جديدة لدوري المحترفين

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الجمعة، عن السماح بإضافة أربعة لاعبين فقط من فئة النخبة لكل نادٍ مشارك في دوري المحترفين للموسم 2026-2027.

وقال عضو الاتحاد علاء جبار، لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد حدد مشاركة أربعة لاعبين من فئة النخبة كحد أقصى للأندية المشاركة في منافسات الدوري للموسم المقبل.

وأضاف أن فئة النخبة تشمل لاعبي المنتخب العراقي، موضحاً أن الهدف من هذا القرار هو "منع التركيز على نادٍ دون آخر، وتوزيع جهود وإمكانات اللاعبين على مختلف الأندية بما يتيح للاعبين الشباب الاستفادة من خبرات نخبة اللاعبين".

وأشار إلى أن الاتحاد قرر أيضاً هبوط أي نادي مشارك في دوري المحترفين إلى الدرجة الأدنى في حال انسحابه من الدوري لأي سبب قبل إجراء قرعة الموسم المقبل.

وحدد الاتحاد 12 من آيار/ مايو الجاري موعداً لانطلاق منافسات دوري المحترفين الذي سيقام في محافظتي بغداد وكركوك، وتقام مباريات المجموعة الأولى في محافظة كركوك، فيما تستضيف العاصمة بغداد منافسات المجموعة الثانية.

كما ستنطلق مباراة كأس المثابرة في 9 آيار/ مايو الجاري على قاعة نادي الكرخ في بغداد، وتجمع فريقي دجلة الجامعة والدفاع الجوي.