الاتحاد العراقي لكرة السلة يضع شروطاً "غير معهودة" للتعاقد مع اللاعبين

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم السبت، شروطاً غير معهودة لتصنيف مستويات اللاعبين، والتعاقدات مع المحترفين.

وأصدر الاتحاد شروطاً خاصة للاندية المشاركة بالدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023، حيث أكد على تصديق العقود بوجود اللاعب وممثل عن النادي وآخر عن الاتحاد حصراً.

وحدد سقف العقود للاعبي النخبة بـ50 مليون دينار، ولاعبي غير النخبة 40 مليون دينار، وخمسة ملايين دينار بدل اشتراك الأندية، كما اشترط أن يكون عدد لاعبي النخبة في كل نادي اربعة لاعبين، وعدد اللاعبين الأجانب اثنين فقط في الملعب، وان لا تزيد مدة عقد النادي مع اللاعب عن سنتين.

وأشار الاتحاد إلى أنه سيناقش لاحقاً مع ممثلي اندية الدوري الممتاز القضايا الفنية وغيرها من الامور الاخرى.

وأصدر الاتحاد قائمة تضم 24 لاعباً ضمن النخبة وهم، ايهاب حسن، وكرار جاسم، وعبد الله مجيد، وفريد رعدي، وعلي مؤيد، وجاسم محمد، وديار احمد، وحسان علي، ومحمد صلاح، وعلي عبد الله احمد، ومراد علي، ونورس ضرار، ومحمد امين عبد الخالق، وعباس حكمت، وعباس هادي، وحيدر جمعة، وذوالفقار فاضل، واحمد ثائر، وعبد الله حيدر، وسجاد حسين، وخالد كريم، وخالد حسن، وحسين زهير، وعلي عباس.