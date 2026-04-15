الاتحاد العراقي لكرة السلة يحصل على مصادقة دولية لانتخاباته

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، يوم الأربعاء، عن مصادقته رسمياً على شرعية انتخابات الهيئة الادارية للاتحاد العراقي لكرة السلة، التي أقيمت مؤخراً في العاصمة بغداد.

ومن المقرر أن تستمر ولاية الهيئة الادارية الجديدة للاتحاد العراقي لكرة السلة لمدة أربع سنوات قادمة، حيث ستتولى مسؤولية تطوير اللعبة، وتنظيم البطولات المحلية، وتعزيز مشاركة العراق على الساحة الدولية في رياضة كرة السلة.

وأكد رئيس الاتحاد ريار محمد، لوكالة شفق نيوز، أن "المصادقة الدولية تعزز من مكانة الاتحاد العراقي على الخارطة الرياضية، وتفتح المجال أمام تنفيذ خطط تطويرية طموحة تهدف الى رفع مستوى كرة السلة العراقية على مختلف الأصعدة".

وأضاف أن "هذه الانتخابات جرت وفق الإجراءات والقوانين المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي، مما يضمن شرعية النتائج ومصداقيتها على الصعيدين المحلي والدولي".

وأوضح أن "هذا الإعلان يأتي تتويجاً لرغبة الهيئة العامة للاتحاد العراقي لكرة السلة التي تسعى لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات، بما يعكس التزامه بالقواعد والمعايير العالمية التي يضعها الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)".

وشهدت العاصمة بغداد، يوم الخميس الموافق 26 آذار/مارس 2026، إجراء انتخابات الهيئة التنفيذية للاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة، والتي جرت في قاعة فندق المنصور ميليا، بحضور ممثلي الهيئة العامة.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز ديار محمد، بمنصب رئيس الاتحاد، فيما تم اختيار، علي عبد الأئمة نائباً أول، ومحمد رحيم نائباً ثانياً، لقيادة عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.