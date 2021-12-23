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الاتحاد العراقي لكرة السلة يتعاقد مع مدرب جورجي لقيادات منتخبات الفئات العمرية

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-23T13:50:34+0000
الاتحاد العراقي لكرة السلة يتعاقد مع مدرب جورجي لقيادات منتخبات الفئات العمرية

شفق نيوز/ وقع الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الخميس، عقداً مع المدرب الجورجي جورجو كزانجان لتدريب منتخبات الفئات العمرية التي تنتظرها مشاركات خارجية.

وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي لوكالة شفق نيوز، ان "التعاقد مع المدرب الجورجي اختص بالفئات العمرية وتحديدا لفئتي الناشئين والشباب"، مؤكدا ان "هذا الجانب مهم وسيخدم اتحاد السلة الذي يعد من بين الاتحادات المتميزة".

واضاف ان "التعاقد مع المدرب الجديد سيكون فرصة مناسبة لتحقيق النتائج الطيبة في محافل دولية مقبلة".

واشار الى ان "المدرب الجورجي سيقود منتخبا الناشئين والشباب وذلك لبناء قاعدة جيدة للعبة"، مبينا ان "المدرب سيباشر من اليوم بمهمته بعد ان وفر الاتحاد له كل ما يحتاجه من سكن ونقل خاص وقاعة للتمرين على مستوى عال".

ولفت العميدي الى ان "الاندية العراقية متعاونة معنا لاسيما وانها تمتلك خامات جيدة من اللاعبين بالامكان الاستفادة منها لتشكيلة المنتخبين".

وختم بالقول ان "اتحاد اللعبة سيمنح كل الصلاحيات الفنية للمدرب الجورجي لاختيار لاعبيه بغية انجاح مهمته في المرحلة المقبلة وسنستثمر وجوده لزج مدربين عراقيين شباب للمعايشة وكسب الخبرة".

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