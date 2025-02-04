الاتحاد العراقي لكرة السرعة يوقع بروتوكول تعاون مشترك مع الاتحاد اللبناني للرياضات التقليدية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة السرعة، يوم الثلاثاء، عن توقيع بروتوكول تعاون رياضي مشترك مع الاتحاد اللبناني للتراث والرياضات التقليدية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة السرعة، فراس راضي الخفاجي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بإنه تم توقيع اتفاقية للتعاون المشترك مع رئيس الاتحادين العربي واللبناني للتراث والرياضات التقليدية مارون خليل، يتضمن إضافة لعبة كرة السرعة إلى الرياضات المنضوية تحت مظلة الاتحاد اللبناني.

وأوضح أن آلية العمل المشترك تتضمن أيضاً استضافة الاتحاد العراقي لنظيره اللبناني داخل البلاد للمشاركة في البطولات المحلية وإقامة بطولات ثنائية في العراق ولبنان لتوسيع قاعدة اللعبة في البلدين الشقيقين.

وأشار الخفاجي، إلى أن اتفاقية التعاون هذه سيتم العمل بها حتى نهاية العام 2025، ويتم تجديدها لعام إضافي في حال الاتفاق على ذلك بين الطرفين، مبيناً أن إقامة جميع النشاطات والفعاليات التي تم الاتفاق عليها مع الجانب اللبناني مرهون بتوفير التخصيصات المالية للاتحاد العراقي المركزي لكرة السرعة من قبل وزارة المالية.